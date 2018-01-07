"Беспредел": в СовФеде ответили на требование ЕС выплатить 1,4 миллиарда евро за санкции на свинину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал "беспределом" требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

По данным газеты Politico, Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя.

"Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?" — заявил Джабаров RT.

По его словам, претензии ВТО ставят под вопрос необходимость участия России в этой организации, поскольку это не дает стране ничего, кроме проблем и "полной незащищенности от санкционной политики".