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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 55


От Калининграда до Екатеринбурга: как выглядят стадионы к ЧМ-2018 и что думают о них болельщики Будущим летом в Россию придет большой спортивный праздник - чемпионат мира по футболу. 32 сборные со всей планеты примут у себя 11 городов и 12 стадионов. Одни арены, на которых пройдут битвы за золотой кубок, уже полностью готовы и вовсю принимают у себя матчи самого разного уровня, на других стройка еще идет. Накануне.RU предлагает посмотреть, как прямо сейчас выглядят стадионы, за которыми совсем скоро будет наблюдать весь мир.
05.01.2018
спорт ;
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Новости
07.01.2018 16:45 Мск (18:45 Екб)
политика | Украина
На Украине призвали признать период существования в составе СССР "оккупацией"
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председатель правительства &quot;Украинской народной республики&quot; в изгнании Плавьюк Николай, Кравчук Леонид, 1992 год, флаг УНР (2015) | Фото:

Украине следует признать период пребывания в составе СССР "оккупацией" и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР). Такое мнение выразил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает ТАСС.

"В следующем году мы как раз имеем целый ряд важных событий, связанных с украинской революцией. Она будет формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР), она будет определять как раз, чем был советский период. В конце концов, все чаще в политическом поле звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве. Речь идет о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", - сказал он в эфире "5 канала".

При этом Вятрович считает, что Киев должен продемонстрировать "политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства". По словам историка, 2017 год знаменует столетие "начала большевистской агрессии".

С мая 2015 года на Украине уже действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

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07.01.2018 16:45 Мск | Украина | информационная служба Накануне.RU
18:45 Екб


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На Украине призвали признать период существования в составе СССР "оккупацией"
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