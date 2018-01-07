В Пермском крае в воинской части погиб солдат-срочник из Магнитогорска

Призывник из Магнитогорска найден мертвым в воинской части в Пермском крае. "Интерфакс" со ссылкой на руководителя совета военнослужащих Прикамья сообщает, что ЧП произошло 5 января. Военный прокурор Пермского края Юрий Ландак сообщил агентству, что инцидент произошел в воинской части в поселке Сокол. "Идет проверка, по предварительным данным, возможно, была попытка суицида", - отметил он.

По данным ресурса 59.RU, погибшему было 20 лет, он прослужил уже полгода. Издание сообщает, что у родственников есть подозрения на конфликт, который мог быть у солдата с сослуживцами.