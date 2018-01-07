Власти Ирана сообщили о ликвидации беспорядков в стране

Революционная гвардия Ирана сообщила в воскресенье, 7 января, о ликвидации беспорядков, которые, по мнению властей страны, были спровоцированы "иностранными врагами".

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По данным официальных властей, за неделю беспорядков, охвативших крупнейшие города Ирана, погибли 22 человека и более тысячи были арестованы. Протесты охватили более чем 80 городов и поселений, передает Reuters. В числе тех, кого власти подозревают в организации мятежа, названы США, Великобритания, Израиль, Саудовская Аравия, а также внутренние диверсанты.

Иранский парламент в воскресенье провел закрытые переговоры с министром внутренних дел, руководством спецслужб, главой полиции и командующим гвардией.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в западных СМИ 7 января появились сообщения об аресте экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который поддержал антиправительственные выступления. Сообщается, что он находится под домашним арестом.