В Санкт-Петербурге закроют защитную дамбу из-за подъема уровня воды

В Санкт-Петербурге собираются закрыть дамбу из-за подъема уровня воды в Неве до опасных значений. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

"С 12:00 7 января года будут закрыты затворы на всех судопропускных и водопропускных сооружений КЗС. Данная информация может меняться в зависимости от прогнозных изменений и погодных условий. Режим работы Комплекса защитных сооружений, в том числе время и последовательность маневрирования затворами, вырабатывается на основе существующей на Комплексе системы поддержки принятия решений, конкретный план согласовывается со всеми заинтересованными организациями. При принятии решения учитываются: погодные условия, интенсивность нагонной волны, уровень поступления вод в Неву из Ладожского озера, и как следствие, подъем уровня Невской губы при закрытых затворах КЗС", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, по существующим соглашениям и техническим регламентам, решение о закрытии КЗС для предотвращения подтоплений территорий города принимает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу на основе прогноза Гидрометеоцентра.

Ранее столичные спасатели выпустили штормовое предупреждение для Москвы и Подмосковья – в ближайшие сутки ожидается усиление ветра и ухудшение видимости из-за осадков. При этом температура в столичном регионе держится на уровне рекордно теплой.