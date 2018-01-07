Число пострадавших при взрыве в метро Стокгольма увеличилось до двух

Число госпитализированных в результате взрыва в метро в Стокгольме увеличилось до двух человек. Они доставлены в больницу, сообщает британская газета The Sun. По данным издания, взрыв произошел у поезда на станции Varby gard, что на юго-западе шведской столицы.

Сообщается, что 60-летний мужчина взял в руки устройство, прежде чем оно взорвалось. Представитель полиции Свен-Эрик Олссон уточнил, что предмет лежал на земле. В больницу также доставлена 45-летняя женщина. Сейчас станция и соседняя с ней площадь взяты в оцепление полиции.