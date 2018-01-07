СМИ: супругу Аршавина сняли с самолета Москва-Алма-Ата

СМИ сообщили об инциденте с участием супруги футболиста Андрея Аршавина, произошедшем на борту самолета, летевшего по маршруту Москва – Алма-Ата.

Телеканал "Россия 24" передает, что Алиса Казьмина собралась поменять подгузник годовалой дочери Есении. Сделать это девушка решила прямо перед взлетом самолета в аэропорту Шереметьево.

На просьбы бортпроводников ненадолго отложить гигиенические процедуры, вернуться на свое место и пристегнуть ремень безопасности, молодая мать не реагировала, а продолжала ходить по салону.

Командир экипажа принял решение прекратить полет и вызвать полицию. Казьмину сняли с рейса, но задерживать не стали, ограничились воспитательной беседой. В Алма-Ату она отправилась уже другим рейсом.

Напомним, в октябре 2017 г. появились слухи о разводе Аршавина и Казьминой, но потом супруги, вроде бы, помирились. Аршавин с 2015 г. выступает за казахский футбольный клуб "Кайрат".