СМИ сообщили о новой атаке боевиков на российскую базу в Сирии

СМИ сообщили о новой атаке боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Так, "Московский комсомолец" ссылается на Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность террористов.

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МК пишет, что в рождественский сочельник боевики использовали для атаки самодельные дроны с кустарными минами. Также сообщается, что российские военные отбили атаку, уничтожив все беспилотники. Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.

Напомним, ранее СМИ сообщили об атаке террористов на российскую базу в новогоднюю ночь. Минобороны подтвердило гибель двух военнослужащих, а вот данные "Коммерсанта" об уничтожении семи самолетов – опровергло.