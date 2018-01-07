Патриарх Кирилл видит в некоторых цифровых технологиях угрозу обществу

По случаю праздника Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал большое интервью телеканалу "Россия 1". В нем он, в частности, назвал главные, на свой взгляд, угрозы, грозящие не только России, но и человечеству в целом.

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В частности, патриарх обеспокоен внедрением цифровых технологий во все сферы жизни человека, в том числе в экономику.

"Несомненно, внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у Церкви есть еще и другое понятие - безопасность. (...) Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу", - сказал патриарх.

По мнению предстоятеля, речь идет не только о возможности злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию для того, чтобы оказать непоправимый ущерб стране, обществу или кому-то из людей - важен не только технологический, но и духовный уровень.

"Вот приведу вам такой небольшой пример. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?" - задал вопрос патриарх. Напомним, недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что даже собственно банковские карточки считает атавизмом. "Я не большой любитель карточек, я пользуюсь карточками от безвыходности. Уже в основном плачу по Apple Pay. Мечтаю о том моменте, когда у меня карточки вообще не будет в кармане, считаю это атавизмом вообще", - заявил Греф.

Патриарх напомнил, что сегодня для того, чтобы получить гражданство одной из европейских стран, людям, которые там живут и которые желают натурализоваться, получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, ее обычаях, законах. В этом ролике, по словам патриарха, ярко представлена тема ЛГБТ, а по просмотру ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? И если человек принимает все изложенное, то он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство, а если нет, то не получит.

"А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? - сказал патриарх. - Вот об этих опасностях сегодня Церковь говорит во весь голос".