Джон Сноу напился и устроил дебош в нью-йоркском баре

31-летний британский актер Кит Харингтон перебрал с алкоголем и устроил небольшой дебош в одном из баров Нью-Йорка. Посетители заведения сняли происходившее на видео.

Инцидент произошел 5 января. Как сообщает TMZ, актер, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", собрался сыграть на бильярде. Но Харингтон был настолько пьян, что даже стоять не мог – об игре не было и речи. В итоге его стали оттаскивать от бильярдного стола. Тогда звезда возмутилась и попыталась воспротивиться. В итоге Киту предложили выйти из бара и "освежиться".