В Москве вышло штормовое предупреждение – на столицу идут ветра и метели

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16.00 7 января до 02.00 8 января в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении спасателей.

В МЧС предупреждают, что утром 8 января "в связи с подходом новой циклонической ложбины с северо-запада ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололедица". Явления сохранятся в течение суток 8 января.

При непогоде возможны местами ухудшение видимости (в осадках), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма населения.

Спасатели рекомендуют автолюбителям снижать скорость и увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров, а при значительном ухудшении видимости и вовсе съехать на обочину и обозначить авто аварийной сигнализацией.