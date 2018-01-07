В Красноярские пьяный задержанный поджег отделение полиции

В Красноярске полиция возбудила уголовное дело после того, как задержанный мужчина попытался поджечь отделение полиции. Как сообщили Накануне.RU в краевом полицейском главке, пострадал отдел полиции № 10 МУ МВД России "Красноярское".

"Около 4 часов утра в коридоре на первом этаже отдела полиции произошло незначительное возгорание, которое вызвало сильное задымление в здании. В этот момент в отделе находились девять сотрудников полиции, которые действовали в соответствии с необходимыми в данной ситуации требованиями. В течение 20 минут все последствия были ликвидированы. В результате происшествия, пострадавших нет, служебная документация не пострадала. По подозрению в совершении поджога был задержан неоднократно судимый мужчина 1976 г.р., который ранее был доставлен для разбирательства в отдел полиции за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и хулиганские действия", - говорится в сообщении ГУ МВД.

По факту поджога следователями СЧ МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога).