Бастрыкин поставил на контроль дело о смерти пенсионерки в очереди к врачу

Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СКР проверку смерти пожилой петербурженки в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России, накануне следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу была организована доследственная проверка по факту смерти женщины 1937 года рождения в одном из медицинских учреждений Красносельского района. По распространившимся в открытых информационных источниках сведениям, она могла наступить вследствие отсутствия должного внимания со стороны медицинского персонала больницы и несвоевременного оказания экстренной помощи.

"Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации проконтролировать ход проведения доследственной проверки и принять меры для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято объективное процессуальное решение", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, накануне ряд СМИ сообщил о том, что в Санкт-Петербурге пенсионерка пять часов сидела в очереди к врачу и скончалась, не дождавшись помощи.