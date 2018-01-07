В США с разницей в день сорваны лотерейные джекпоты на 570 и 450 миллионов долларов

В США сразу после Нового года крупнейшие в стране лотереи разыграли джекпоты. Так, неизвестный пока житель Нью-Хэмпшира выиграл в лотерею Powerball $570 млн. Это случилось всего через день после того, как билет лотереи Mega Millions, проданный во Флориде, выиграл $450 млн.

Джекпот в $570 млн стал седьмым по величине, когда-либо выигранным в США. Кстати, билет на $450 млн был продан в обычном супермаркете. Интересно, что магазин получит за эту продажу бонус в размере $100 тыс.

Стоит отметить, что победитель имеет 180 дней с даты розыгрыша, чтобы получить приз. Однако, чтобы получить всю сумму и наличными, счастливчик должен успеть обратиться за призом в течение двух месяцев.