СМИ сообщили о задержании в Иране экс-президента Махмуда Ахмадинежада

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, по неподтвержденным данным, арестован за поддержку уличных протестов, которые начались в стране в самом конце 2017 года. Об этом сообщает арабская газета Аль-Кудс аль-Араби, которая издается в Лондоне.

Издание отмечает, что 28 декабря во время визита в город Бушер Ахмадинеджад заявил, что "некоторые из нынешних лидеров государства живут обособленно от проблем простых людей и ничего не знают о реалиях общества". Кроме того, он обвинил правительство президента Хассана Рухани в бесхозяйственности и плохом управлении страной.

Эти заявления привели к задержанию Ахмадинеджада властями, которые намерены держать бывшего президента под домашним арестом.

Массовые уличные протесты начались в Мешхеде, втором по величине городе Ирана, 28 декабря и с тех пор распространились на другие города, включая Тегеран. Демонстранты протестуют против повышения цен и роста уровня безработицы. Экономические лозунги постепенно сменились призывами к отставке правительства. В ходе беспорядков погибли не менее 21 человека, еще несколько сотен были задержаны, напоминает "Медуза".