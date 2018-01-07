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от издателя  |  комментариев: 54


От Калининграда до Екатеринбурга: как выглядят стадионы к ЧМ-2018 и что думают о них болельщики Будущим летом в Россию придет большой спортивный праздник - чемпионат мира по футболу. 32 сборные со всей планеты примут у себя 11 городов и 12 стадионов. Одни арены, на которых пройдут битвы за золотой кубок, уже полностью готовы и вовсю принимают у себя матчи самого разного уровня, на других стройка еще идет. Накануне.RU предлагает посмотреть, как прямо сейчас выглядят стадионы, за которыми совсем скоро будет наблюдать весь мир.
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спорт ;
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил свердловчан с Рождеством
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Якоб и митрополит Кирилл, подписание соглашения о сотрудничестве (2015) | Фото: ekburg.ru

7 января во всех православных храмах верующие встречают один из главных христианских праздников – Рождество Христово.  В ночь с 6 на 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось общегородское праздничное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Николай Малета, клирики Свято-Троицкого собора и многочисленное духовенство Екатеринбургской епархии.

Перед Причастием митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с амвона зачитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после чего обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поздравил жителей Екатеринбурга и гостей города с этим светлым праздником.

Напомним, что 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе митрополит Кирилл возглавит Великую вечерю. Начало богослужения в 16:00.

А накануне митрополит Кирилл обратился к жителям региона с телепоздравлением на телеканале "Союз": "Для нас этот праздник - праздник нашего спасения, это праздник нашего дивного торжества, нашего ощущения или предощущения вечной жизни, нашей встречи с Богом и Творцом нашим.

Поэтому в сегодняшний день, в это праздничное светлое мгновение хочется пожелать всем нам, чтобы мы открыли свое сердце для Бога, чтобы какая бы ни была у нас суета, какие бы ни были у нас тревожные или грустные моменты нашей жизни, как бы ни стучалось в дверь нашего сердца лукавство этого мира, мы бы все равно оставались верными Богу, верными Его святой Церкви и всегда видели перед своими очами эту смиренную Вифлеемскую пещеру, через которую нам сияют Свет Божией правды и Сам Христос Бог, приходящий сегодня в нашу с вами жизнь.

Пусть наша жизнь будет хотя бы маленьким отблеском этого великого Божественного Света, этого Солнца правды, которое сегодня сияет пред лицом нас всех и мы откликались всем своим существом, своей душой, своими делами Тому, Кто пришел ради нас в этот мир. Кто этот мир сделал краше, лучше, интересней, сильнее и значимей для каждого из нас, потому что через этот мир мы приходим в Мир Вечный.

Пусть эта радость от ощущения встречи с Богом никогда не оставляет нас на всех путях нашей жизни и, конечно же, особенно в эти светлые мгновения праздника Рождества Христова. С праздником всех вас! Доброго здоровья, радости, утешения в эти святые дни!".

 



Развитие сюжета: Ранее 07.01.2018 12:31 Мск
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12:19 Екб


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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил свердловчан с Рождеством
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