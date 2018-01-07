В Храме Христа Спасителя Рождество встретили более 5 тысяч верующих

На богослужение в рождественскую ночь в главном храме страны - храме Христа Спасителя в Москве - собрались более пяти тысяч верующих со всех уголков страны и из ближнего зарубежья. Кто-то получил пригласительные в приходах или религиозных организациях, кто-то отстоял километровую очередь. Присутствовали и официальные лица — премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой, депутаты, сенаторы, представители общественных организаций, передает НТВ.

Божественная литургия началась за час до полуночи и продолжалась более двух часов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Владимир Путин встречал Рождество в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге. В годы советской власти в ней был метеорологический музей, а в 1994 году здание вернули церкви. Президент передал в дар храму икону середины XIX века в металлическом окладе с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, а также святых и пророков.