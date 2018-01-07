Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. В обращении, опубликованном на официальном сайте Кремля, говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа.

С чувством глубокого удовлетворения отмечу плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога.

И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия".

В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал в Санкт-Петербурге на богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где был крещён его отец, рассказали в пресс-службе президента.

По завершении службы глава государства преподнёс в дар храму двухрядную икону, датированную серединой XIX века, содержащую изображения "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, Архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.

Храм Симеона и Анны построен в 1734 году по велению императрицы Анны Иоанновны в стиле питерского барокко с использованием элементов древнерусской архитектуры на месте деревянной церкви 1714 года во имя Архангела Михаила; является памятником архитектуры и одним из старейших православных храмов города.