В Реутове возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-летнего ребенка

В Подмосковье региональное ГСУ СКР возбудило уголовное дело по факту убийства 11-летнего подростка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, следствием установлено, что 30 декабря 2017 года 19-летний молодой человек приехал со своим малолетним другом в город Реутов Московской области из Москвы для того чтобы забрать вещи. "Около 19 часов, забрав необходимые вещи, они пришли в подъезд одного из домов по улице Молодежная, для того чтобы посмотреть на город с высоты. Поднявшись на 17 этаж, друзья подошли к окну, расположенному в лифтовом холле. Когда ребенок вылез наполовину из окна, к нему сзади подошел его друг и решил его напугать, взяв ноги малолетнего и приподнял их наверх. Ребенок не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон малолетнего в мусорный контейнер", - сообщили в следственном комитете.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.