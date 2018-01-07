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от издателя  |  комментариев: 54


От Калининграда до Екатеринбурга: как выглядят стадионы к ЧМ-2018 и что думают о них болельщики Будущим летом в Россию придет большой спортивный праздник - чемпионат мира по футболу. 32 сборные со всей планеты примут у себя 11 городов и 12 стадионов. Одни арены, на которых пройдут битвы за золотой кубок, уже полностью готовы и вовсю принимают у себя матчи самого разного уровня, на других стройка еще идет. Накануне.RU предлагает посмотреть, как прямо сейчас выглядят стадионы, за которыми совсем скоро будет наблюдать весь мир.
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спорт ;
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В Реутове возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-летнего ребенка
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балкон, дом, высотка, многоэтажный дом, окно, высота (2016) | Фото:

В Подмосковье региональное ГСУ СКР возбудило уголовное дело по факту убийства 11-летнего подростка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, следствием установлено, что 30 декабря 2017 года 19-летний молодой человек приехал со своим малолетним другом в город Реутов Московской области из Москвы для того чтобы забрать вещи. "Около 19 часов, забрав необходимые вещи, они пришли в подъезд одного из домов по улице Молодежная, для того чтобы посмотреть на город с высоты. Поднявшись на 17 этаж, друзья подошли к окну, расположенному в лифтовом холле. Когда ребенок вылез наполовину из окна, к нему сзади подошел его друг и решил его напугать, взяв ноги малолетнего и приподнял их наверх. Ребенок не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон малолетнего в мусорный контейнер", - сообщили в следственном комитете.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  Расследование уголовного дела продолжается.

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07.01.2018 09:37 Мск | Московская область | информационная служба Накануне.RU
11:37 Екб


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В Реутове возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-летнего ребенка
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