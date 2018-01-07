В Нижнем Тагиле ревнивый экс-супруг спалил BMW любовника бывшей жены

Сотрудники полиции Нижнего Тагила по горячим следам установили и задержали пиромана, который при помощи воспламеняющейся жидкости около часа ночи во дворе дома на улице Энтузиастов сжег автомобиль BMW местного жителя. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, преступление не осталось безнаказанным благодаря оперативности наряда патрульно-постовой службы. Экипаж полицейских прибыл во двор дома, где случилось ЧП, по сообщению граждан о неизвестном злоумышленнике, разбившем окно в одной из квартир микрорайона. Когда стражи порядка оказались на месте происшествия, они обнаружили, что полыхает чья-то "ласточка". Дабы спасти горящую машину, а также рядом стоявшие транспортные средства, представители ППС взяли из служебного УАЗа огнетушитель и потушили пламя.

В ходе разбирательства сыщики установили, что в тот вечер к женщине, проживающей здесь же, пришел бывший супруг в состоянии сильного алкогольного опьянения. Узнав, что его дама сердца, с которой он давно в разводе, проводит время с другим мужчиной, приревновал ее. Он решил, чтобы хоть как-то успокоить свой гнев, отомстить им обоим. Мол, не бывать тому, чтобы любовник экс-супруги возил ее на престижной иномарке. По понятным причинам разъяренного гражданина не пустили в жилище.

Факт поджога подтвердился обнаруженными полицией вещественными доказательствами, в том числе канистрой с остатками горючего вещества.

"Найти любвеобильного тагильского Казанову не составило особого труда. Его задержали и доставили в дежурную часть территориального ОВД. Поджигателем оказался 41-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков местный житель. Последнюю судимость он поучил в 2013 году по решению Дзержинского суда Нижнего Тагила. Из мест лишения свободы он освободился в ноябре 2016 года. В отношении него следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК Российской Федерации - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - отметил полковник Горелых.

До суда ревнивый пироман будет находиться под подпиской о невыезде.