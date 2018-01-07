Под Нижним Тагилом "ГАЗель" перевернулась на дороге, объезжая неисправные автобусы

Авария с участием "ГАЗели" произошла под Нижним Тагилом – на десятом километре дороги на Усть-Утку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, ДТП случилось в половине шестого в субботу, 6 января.

"Водитель автомобиля "Фольксваген Туарег", двигаясь со стороны Нижнего Тагила в сторону поселка Черноисточинск, при объезде препятствия в виде двух автобусов, водители которых остановились справа для устранения технической неисправности, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-322132, который ехал во встречном направлении", - рассказали в автоинспекции.

От столкновения "ГАЗель" перевернулась, а "Фольксваген" получил значительные повреждения. Интересно, что никто из людей не пострадал (в момент ДТП в "ГАЗели" находили три пассажира).

"В ходе выяснения обстоятельств ДТП, установлено, что автомобиль ГАЗ-322132 является пассажирским и принадлежит ООО "Магистраль", эксплуатируется Механическим заводом "Уралец" для подвоза рабочих. Не является маршрутным транспортным средством", - отметили в ГИБДД.