Православные христиане празднуют Рождество

Православные христиане в России и по всему миру отмечают 7 января Рождество Христово. С этим праздником верующих поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В телеобращении к россиянам предстоятель РПЦ заметил, что в то время "многие поколения напряженно ожидали" Мессию, который должен был "сойти на Землю, чтобы обновить жизнь человечества", однако "когда Бог пришел, Его проглядели все, кроме ученых волхвов и простодушных пастухов".

"Проглядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. А Он оказался совсем иным. Его ждали как грозного и благородного Царя, а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали решительных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам. В Мессии видели источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери в Царство Небесное каждому человеку", — сказал патриарх.

Среди тех, кто отметил Рождество в храме, был и российский президент Владимир Путин. Около полуночи глава государства появился в Симеоновской церкви на Моховой улице в Санкт-Петербурге. Интересно, что именно здесь крестили отца Путина. В пресс-службе Кремля рассказали, что президент подарил церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы двухрядную икону в металлическом окладе с изображением библейских сцен Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и других.