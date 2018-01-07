Власти Британии не готовы ввести безвиз для Украины

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что Британия не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, так как ожидает подтверждения, что выдача виз на Украине отвечает требованиям безопасности.

По ее словам, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, пишет РИА Новости.

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", — цитирует Гоф украинское издание "Новое время".

Напомним, с 11 июня 2017 г. граждане Украины свободно пользуются правом безвизовых поездок в страны Европейского союза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре шенгенских государства — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.