Порошенко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО стратегической целью

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство страны в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью Украины, но в 2018 г. эта цель недостижима.

"Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 г., и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", - написал он в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.

Кроме того, как отметил Порошенко, Соглашение об ассоциации с ЕС - "дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".

"Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это - ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - убежден президент, его слова приводит Интерфакс.

Напомним, оглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме 1 сентября прошлого года. С 2014 г. оно работало в ограниченном режиме.