Евросоюз выставил России счет за "незаконное" эмбарго на ввоз свинины

Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд. Об этом пишет американское издание Politico.

Руководство ЕС усиливает давление на Россию "в битве зеркальных санкций", говорится в статье. Знакомые с ситуацией источники издания утверждают, что дело о финансовом взыскании с России получило развитие после того, как ВТО направила требование Брюсселя о компенсации в арбитражный суд. Как объяснил один из представителей Евросоюза, арбитражный процесс решит, справедлив ли иск. После этого, в случае положительного решения, суд определит возможность применения данной меры в отношении России.

Как сообщает Politico, в 2016 г. ВТО постановила, что Россия ввела "неправомерный" запрет на импорт свинины из ЕС. Эти меры стали "тяжелым ударом" для фермеров из Дании, Германии и Нидерландов.

Требуемая Брюсселем компенсация в 1,39 миллиарда евро ежегодно равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 г. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%, пишет РИА Новости.

Как ранее писало Накануне.RU, 27 октября 2017 г. Правительство России расширило санкции против западных стран. В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ, были включены живые свиньи, мясные субпродукты (из скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков), свиной и птичий жир, жир крупного рогатого скота, овец и коз, животное масло. Расширенный список продовольственного эмбарго будет действовать до 31 декабря 2018 г. в отношении США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.