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от издателя  |  комментариев: 40


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06.01.2018 21:47 Мск (23:47 Екб)
общество | В России | За рубежом
Пассажиры задержанного в Вашингтоне рейса "Аэрофлота" вылетят в Москву сегодня
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(2004) |

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке задержали рейсы "Аэрофлота" в Москву. Компания по наземному обслуживанию рейсов в Вашингтоне – SwissPort – не сразу подтвердила возможность обслуживания рейсов российского перевозчика. К настоящему моменту известно, что рейсы SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) будут выполнены 6 января в 13.30 и 14.30 соответственно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиры рейсов SU533 и SU539 перевезены из Нью-Йорка в Вашингтон наземным транспортом.

Как сообщалось, пассажиры указанных рейсов первоначально должны были вылететь 4 января по местному времени из аэропорта Нью-Йорка, однако последний приостановил работу на 4-5 января в связи с неблагоприятными метеоусловиями. "Аэрофлот" ранее получил слоты на вылет рейсов в субботу, однако SwissPort не подтверждала возможность их обслуживания, ссылаясь на погоду и "транспортный коллапс" в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона.

Накануне на юге штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с сильным снегопадом. В Нью-Йорке также ввели чрезвычайное положение.

В авиакомпании отметили, что пассажирам задержанных рейсов с билетами на рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датой вылета 4, 5, 6 января 2018 г. разрешается бесплатно изменить дату вылета до 8 января, в том числе на стыковочных рейсах в/из Нью-Йорка других авиакомпаний, а также оформить возврат билетов.

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06.01.2018 21:47 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
23:47 Екб


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Пассажиры задержанного в Вашингтоне рейса "Аэрофлота" вылетят в Москву сегодня
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