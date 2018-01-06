В ВСУ опровергли существование "Грузинского легиона"

Подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ никогда не существовало. Об этом украинские военные заявили на странице на "Фейсбуке", передает корреспондент Накануне.RU.

Указывается, что в 2016 г. на службу в Вооруженные силы по контракту поступили "десятки граждан других стран" и все они имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранцы продолжают добросовестно служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО", — сказано в заявлении.

Напомним, вчера так называемый "Грузинский национальный легион" в заявил на "Фейсбуке" о выходе из состава 54-й бригады из-за "некомпетентности и незаконных действий" ее командования.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин считает, что это связано в том числе с "дружественным" обстрелом "легионеров" со стороны артиллерии ВСУ. По информации Басурина, в результате инцидентов в ноябре и декабре ранения получили 17 грузинских военных, пишет РИА Новости.