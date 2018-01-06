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28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 40


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05.01.2018
спорт ;
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Новости
06.01.2018 21:08 Мск (23:08 Екб)
политика | Украина | ДНР и ЛНР
В ВСУ опровергли существование "Грузинского легиона"
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Донбасс, Украина, ВСУ, войска (2017) | Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ никогда не существовало. Об этом украинские военные заявили на странице на "Фейсбуке", передает корреспондент Накануне.RU.

Указывается, что в 2016 г. на службу в Вооруженные силы по контракту поступили "десятки граждан других стран" и все они имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранцы продолжают добросовестно служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО", — сказано в заявлении.

Напомним, вчера так называемый "Грузинский национальный легион" в заявил на "Фейсбуке" о выходе из состава 54-й бригады из-за "некомпетентности и незаконных действий" ее командования.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин считает, что это связано в том числе с "дружественным" обстрелом "легионеров" со стороны артиллерии ВСУ. По информации Басурина, в результате инцидентов в ноябре и декабре ранения получили 17 грузинских военных, пишет РИА Новости.

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06.01.2018 21:08 Мск | Украина | Евгений Иванов
23:08 Екб


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В ВСУ опровергли существование "Грузинского легиона"
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