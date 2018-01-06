В Екатеринбурге выстроились очереди из желающих поддержать выдвижение Путина

Жители Екатеринбурга выстраиваются в очереди, чтобы поддержать выдвижение Владимира Путина в президенты. Организаторы акции решили не прерываться на Рождество в сборе подписей, сообщил Накануне.RU представитель "Волонтеров Победы" Эльдар Валиулин.

По словам активиста, изначально сбор подписей в Екатеринбурге был запланирован только на 5 и 6 января, но из-за количества желающих его решено было продлить.

"В связи с тем, что в "Радуге парке" сегодня стоят очереди из желающих выразить поддержку и поставить свою подпись, пикет будет работать и 7 января, и все последующие дни. Многие подходят, делают селфи на фоне баннера и хотели бы вернуться с паспортом, чтобы поставить свою подпись", - рассказал представитель "Волонтеров Победы" Эльдар Валиулин.

9 января стартует массовый сбор подписей по всей области. Весь процесс продлится до 30 января.

"За эти два дня мы положили начало серьезному делу, которое подхватят другие неравнодушные граждане нашей страны! Мы видим, что нашего лидера поддерживаем не только мы, но и огромное количество жителей Екатеринбурга и всей нашей огромной страны!" – отмечают активисты.

Напомним, что для выдвижения на выборы кандидату необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей.