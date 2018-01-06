Ахметов будет оспаривать решение о заморозке своих активов

В группе СКМ, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, заявили, что обжалуют решение суда Никосии о замораживании активов на сумму $820 млн. Об этом говорится на сайте СКМ.

"Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение", - говорится в заявлении.

В СКМ добавили, что компания группы опосредованно приобрела акции "Укртелекома" у Raga Establishment Limited в 2013 году - через 2 года после приватизации "Укртелекома".

При этом отмечается, что "группа СКМ ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации "Укртелекома" в 2011 году", а претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации компании и выполнения инвестиционных обязательств касаются именно деятельности Raga Establishment Limited.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, кипрский суд заморозил активы Ахметова по делу "Укртелекома". Компания Raga Establishment, которая принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на Ахметова с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком", в то время как Ахметов заплатил лишь $100 млн из $860 млн.

В 2011 году Фонд госимущества продал "Укртелеком" ООО "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской компании EPIC. Через два года, 3 июня 2013 года, группа СКМ купила компанию, которая владеет акциями "Укртелекома".