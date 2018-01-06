Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК о недопуске его на выборы

Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая не зарегистрировала инициативную группу по его выдвижению в кандидаты на пост президента РФ.

"Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека", - сказал ТАСС представитель Навального Иван Жданов.

Напомним, Верховный суд РФ 30 декабря 2017 г. рассмотрел иск Навального с требованием признать незаконным отказ ЦИК в регистрации инициативной группы.

ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия у него судимости по статье УК РФ "Присвоение и растрата", относящейся к категории тяжких. Навальный был осужден в 2017 г. по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком один год и пять месяцев.

Согласно законодательству, права быть избранными не имеют граждане РФ, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость. Кроме того, они не могут избираться в течение 10 лет после погашения или снятия судимости за тяжкое преступление, для совершивших особо тяжкое преступление этот срок составляет 15 лет.

Кроме того, в 2014 г. Алексей Навальный вместе со своим братом Олегом Навальным был осужден по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток" по статье "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" и пункту "Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору". Алексей Навальный получил 3,5 года заключения условно, его брат Олег - 3,5 года колонии общего режима.