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28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 40


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Новости
06.01.2018 13:47 Мск (15:47 Екб)
политика | В России | Украина
Наталья Поклонская рассказала о своем гражданстве
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Наталья Поклонская (2017) | Фото: youtube.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что у нее только одно – российское – гражданство в ответ на заявление украинского сенатора о том, что она могла остаться гражданкой Украины.
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"Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно - России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013 - 2014 гг. и захватившими власть (лично принимала участие в регистрации уголовного производства в ГПУ по данному факту). Крымчане же все в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума, а также Федерального Закона РФ №4 приобрели гражданство РФ (более 2,5 млн граждан, проживающих в Крыму и Севастополе)", - написала Поклонская на своей странице на "Фейсбуке".

Наталья Поклонская пожелала депутатам Верховной Рады Украины "разобраться со своим американским гражданством".

Наталья Поклонская(2017)|Фото: youtube.com

Напомним, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что Поклонская могла остаться гражданкой Украины, а в миграционной службе нет данных о том, что она нарушила украинский закон о гражданстве. Эти заявления появились после того, как интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили экс-прокурора Крыма украинского гражданства.

О сохранившемся у Поклонской украинском паспорте Лещенко ранее заявил со ссылкой на сообщение, поступившее из Государственной миграционной службы Украины в ответ на его запрос. Поклонская отметила, что подав подобный запрос депутат выразил недоверие украинской генпрокуратуре. "Поражаюсь "заботой и нежеланием расстаться" со мной депутатами Верховной рады Украины. Радует, что здравый смысл берет свое и депутат, выразив недоверие генеральному прокурору Украины, его перепроверяет. Вдруг следователь чего напишет не то в графе гражданство у "особо опасного преступника", — заявила Поклонская.

Другие новости по темам: наталья поклонская, гражданство, верховная рада
06.01.2018 13:47 Мск | Евгений Иванов
15:47 Екб


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Наталья Поклонская рассказала о своем гражданстве
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