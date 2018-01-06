Наталья Поклонская рассказала о своем гражданстве

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что у нее только одно – российское – гражданство в ответ на заявление украинского сенатора о том, что она могла остаться гражданкой Украины.

"Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно - России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013 - 2014 гг. и захватившими власть (лично принимала участие в регистрации уголовного производства в ГПУ по данному факту). Крымчане же все в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума, а также Федерального Закона РФ №4 приобрели гражданство РФ (более 2,5 млн граждан, проживающих в Крыму и Севастополе)", - написала Поклонская на своей странице на "Фейсбуке".

Наталья Поклонская пожелала депутатам Верховной Рады Украины "разобраться со своим американским гражданством".

Напомним, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что Поклонская могла остаться гражданкой Украины, а в миграционной службе нет данных о том, что она нарушила украинский закон о гражданстве. Эти заявления появились после того, как интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили экс-прокурора Крыма украинского гражданства.

О сохранившемся у Поклонской украинском паспорте Лещенко ранее заявил со ссылкой на сообщение, поступившее из Государственной миграционной службы Украины в ответ на его запрос. Поклонская отметила, что подав подобный запрос депутат выразил недоверие украинской генпрокуратуре. "Поражаюсь "заботой и нежеланием расстаться" со мной депутатами Верховной рады Украины. Радует, что здравый смысл берет свое и депутат, выразив недоверие генеральному прокурору Украины, его перепроверяет. Вдруг следователь чего напишет не то в графе гражданство у "особо опасного преступника", — заявила Поклонская.