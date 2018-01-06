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от издателя  |  комментариев: 40


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06.01.2018 13:34 Мск (15:34 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
Российские истребители Су-30 и F-15 не нарушали границ других государств, - Минобороны
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Су-30, самолет, истребитель (2015) | Фото: podrobnosti.ua

Экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли 23 ноября и 13 декабря плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других государств, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — отметили в ведомстве.

Кроме того, указывается, что "в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились", пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе. По заявлению американского военного ведомства, перехват выполнили, так как самолеты "не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры". Для сопровождения самолетов поднимали экипажи 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которая базируется на британской авиабазе Лейкнхет.

Су-30, самолет, истребитель(2015)|Фото: podrobnosti.ua

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06.01.2018 13:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:34 Екб


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Российские истребители Су-30 и F-15 не нарушали границ других государств, - Минобороны
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