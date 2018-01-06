На Северном флоте пройдут испытания ракетоносца "Князь Владимир"

В 2018 г. продолжится освоение новых образцов вооружения и техники, личный состав Северного флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей – стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, приоритетными задачами остается целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота.

Напомним, "Князь Владимир" - атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. "Князь Владимир" будет отличаться от первых трех кораблей серии ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") более усовершенствованными характеристиками.

Стоит отметить, что ранее срок сдачи войскам "Князя Владимира" намечался на 2017 г.