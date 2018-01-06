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от издателя  |  комментариев: 40


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Новости
06.01.2018 12:34 Мск (14:34 Екб)
общество | В России
СМИ: По указу президента будут уволены 10 тысяч гаишников
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(2004) | Фото: muravlenko.com

Подписанный 31 декабря президентом России Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тыс. человек затронет только сотрудников ГИБДД. Об этом говорится во внутреннем приказе ведомства, который регламентирует исполнение президентского указа.

"Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813", — говорится в указе, подписанном президентом в последний день 2017 г.

Своим предыдущим указом глава государства в сентябре 2016 г., сократив штаты МВД на 163 тыс. человек, установил максимальную штатную численность в количестве 904 871 единицы.

Таким образом, "новогоднее" сокращение коснулось 10 тысяч человек. Все они являются не работниками или гражданскими служащими, а именно сотрудниками МВД. Остальные пункты указа не раскрывались, так как они имели гриф "для служебного пользования". "Газете.Ru" удалось ознакомиться с внутренним приказом МВД №983, который был издан также 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений.

"Из документа следует, что под новое мощное сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Учитывая, что общее количество сотрудников Госавтоинспекции в России по состоянию на осень прошлого года оценивалось в 55 тыс. человек, речь идет о сокращении практически каждого пятого сотрудника ГИБДД.

В ведомственном приказе говорится, что сокращение затронет все регионы, но никак не коснется только двух подразделений Госавтоинспекции. В пункте 2.2. документа говорится:

"Исключить сокращение должностей в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений", - сообщает издание.

У сокращаемых сотрудников, согласно приказу МВД, будет возможность продолжить службу в других подразделениях. "При внесении изменений в штатные расписания подразделений ГИБДД, ДПС ГИБДД территориальных органов МВД России предусмотреть прохождение сотрудниками органов внутренних дел РФ службы в территориальных органах МВД России без переназначения при условии сохранения наименования должности, структурного подразделения и их согласия", — говорится в пункте 2.3 приказа.

(2004)|Фото: muravlenko.com

Глава московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин считает, что массовые сокращения в ГИБДД обусловлены постепенными изменениями в самом ведомстве, которое за последние годы стало более технологичным.

"С появлением на дорогах тысяч камер, вводом системы "Поток" и прочими изменениями живых сотрудников нужно все меньше. Конечно, они нужны для сопровождения начальства, перекрытия дорог, оформления серьезных аварий, но очень многие функции уже может выполнять техника, и чем дальше, тем больше на нее будут перекладывать. При этом важно отметить, что в указе речь идет о вакансиях, а не о живых людях. Во многих подразделениях есть серьезный недобор, и сейчас эти пустые должности просто уберут. Но те, кто все же попадут под сокращение, конечно, постараются остаться в МВД", - цитирует издание Михаила Пашкина.

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06.01.2018 12:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:34 Екб


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СМИ: По указу президента будут уволены 10 тысяч гаишников
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