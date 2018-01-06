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В Екатеринбурге задержали лжеминера, требовавшего с полиции миллион за отказ взорвать жилой дом
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Бакса, ложное минирование (2018) | Фото: В.Н.Горелых

Полиция и ФСБ Екатеринбурга задержали рецидивиста по прозвищу "Бакса", требовавшего с МВД миллион за отказ взорвать жилой дом, сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области, полковник милиции Валерий Горелых.
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"На Среднем Урале на одного любителя пугать общественность ложными фактами минирования различных объектов стало меньше. Накануне сотрудниками полиции и ФСБ Екатеринбурга задержан "шутник", который по телефону требовал от МВД перевести на его счет миллион рублей, а в случае отказа угрожал взорвать жилой многоэтажный дом по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш", - рассказал Валерий Горелых.

По его словам, сообщение криминального характера поступило в дежурную часть отдела полиции в предпоследний день 2017 г., когда город подвергся очередной массированной информационной атаке. В ходе проверки здания и прилегающей к нему территории опасных предметов саперы не обнаружили.

Остаться безнаказанным злоумышленнику не удалось: в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики его вычислили и поместили под стражу. Любителем розыгрышей оказался ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергей Ч.

Бакса, ложное минирование(2018)|Фото: В.Н.Горелых

"Подозреваемый более известен в определенных кругах по прозвищу "Бакса". Новый год он начал отмечать за несколько суток до его наступления. Так, 30 декабря он вместе с приятелями распивал спиртное в кафе, где узнал о серии ложных минирований торговых центров и других важных точек. Через некоторое время один из его собутыльников вышел в туалет. Воспользовавшись этим моментом, "Бакса", как он позднее сам на допросе поведал полицейским, взял чужой телефон и осуществил нелепую задумку. Кода за ним нагрянули сыщики, первоначально фигурант попытался отвести от себя подозрения, указав на владельца "мобильника". Однако облапошить оперуполномоченных у него не вышло, пришлось сознаться в содеянном, чтобы не усугублять свою дальнейшую участь. Теперь и без того богатый послужной список статей УК, по которым он судим ранее, пополнился еще одной, причем довольно суровой по мере наказания", - прокомментировал полковник Горелых.

Органы внутренних дел возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 207 УК Российской Федерации (заведомо ложное сообщение о террористическом акте). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы.

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06.01.2018 11:44 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:44 Екб


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В Екатеринбурге задержали лжеминера, требовавшего с полиции миллион за отказ взорвать жилой дом
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