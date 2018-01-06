Ростуризм предупредил о сходе лавин в Италии

Более 10 тыс. туристов оказались заблокированы на горнолыжном курорте Червиния в Италии в результате обильных снегопадов и схода лавин. В настоящий момент ситуация нормализуется, однако, по информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Италии, как и в соседней Франции, сохраняется высокая лавиноопасность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе федерального агентства по туризму.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на горнолыжные курорты Италии, предупреждать своих клиентов о погодных условиях.

Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.

Отметим, что информация о пострадавших или пропавших без вести на итальянском курорте не поступала. Российские консульские загранучреждения держат ситуацию на контроле.



