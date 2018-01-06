Пентагон опубликует оборонную стратегию США 19 января

Пентагон опубликует часть оборонной стратегии США 19 января. Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне, сообщает Defense News.
Он отметил, что большая часть стратегии засекречена, но он пообещал, что часть ее будет представлена общественности. "Там будет относительно толстая засекреченная стратегия. Другая ее часть — краткая — не будет закрыта. И мы предоставим эти копии вам", — сказал Мэттис.
Как сообщает издание, Национальная стратегия обороны станет вторым подобным документом, который раскрыла администрация президента США Дональда Трампа. Пентагон также планирует опубликовать в феврале Доклад о противоракетной обороне и Обзор ядерной политики, пишет РБК.
Напомним, что в предыдущем документе – Стратегии нацбезопасности США – Россия и Китай названы "странами- ревизионистами", которые хотят подорвать американское благосостояние. По мнению американских властей, обе этих страны "разрабатывают продвинутое вооружение и средства", которые могут нанести урон важной инфраструктуре и "архитектуре командованию" США. Иран и Северная Корея в стратегии называются "странами-разбойниками".