Пентагон опубликует оборонную стратегию США 19 января

Пентагон опубликует часть оборонной стратегии США 19 января. Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне, сообщает Defense News.



Он отметил, что большая часть стратегии засекречена, но он пообещал, что часть ее будет представлена общественности. "Там будет относительно толстая засекреченная стратегия. Другая ее часть — краткая — не будет закрыта. И мы предоставим эти копии вам", — сказал Мэттис.



Как сообщает издание, Национальная стратегия обороны станет вторым подобным документом, который раскрыла администрация президента США Дональда Трампа. Пентагон также планирует опубликовать в феврале Доклад о противоракетной обороне и Обзор ядерной политики, пишет РБК.