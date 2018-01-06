Постпред США при ООН: Власти Ирана взяты "на карандаш"

Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила власти Ирана, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране.

"Иранский режим сейчас "взят на карандаш": мир будет смотреть за тем, что вы делаете", — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН, пишет РИА Новости. Представитель Ирана присутствует на заседании.

Напомним, открытая встреча СБ ООН по Ирану проводится по инициативе США. За полчаса до нее по российскому предложению прошли предварительные консультации "для обсуждения американской инициативы".

Как ранее сообщало Накануне.RU, протесты в крупных иранских городах начались на фоне сложной экономической ситуации в стране. Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.