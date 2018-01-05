Грелись о собак и пытались не спать. В МЧС Среднего Урала рассказали причину пропажи двух подростков в Кушве

В МЧС Среднего Урала назвали причину пропажи двух подростков в Кушве.

Как отметил один из спасателей Леонид Демченко, подростки грелись о своих собак, которые были с ними.

"Костер дети не разводили, так как у них не было с собой спичек. Собаки помогали подросткам согреться. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз", - рассказал Демченко.

Подростки рассказали спасателям, что когда они гуляли по лесу, собака одного из них погналась за белкой. Они якобы пошли за ней, а назад дорогу найти не смогли.

Поиски осложнялись особенностями местности, где пропали ребята – это болота, бурелом.

"Группа спасателей вошла в лес в том месте, где были обнаружены следы. Это были следы от детских ног, а также от собачьих лап, у каждого из подростков с собой была собака. Поначалу следы вели прямо, а потом начинали плутать. Поэтому спасатели делились и шли по разным направлениям, потом вновь встречались друг с другом. По пути следования спасатели обнаружили детскую кофту, а также место ночевки подростков – примятый снег. Вскоре в 30 километрах от городского центра спасатели в лесном массиве обнаружили подростков, они чувствовали себя удовлетворительно", - добавили в МЧС.

Возвращаясь из леса, дети стали жаловаться на боль в ногах. Выяснилось, что у них обморожены пальцы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, подростки 2005 и 2006 года рождения пропали накануне ночью, их нашли днем 5 января.

Василий Досалиев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области