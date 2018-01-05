Самую дорогую в мире бутылку водки, украденную у датского коллекционера, обнаружили пустой на стройплощадке

Самую дорогую в мире бутылку водки "Руссо-Балт", украденную 3 января у датского коллекционера, обнаружили пустой на стройплощадке в Шарлоттенлунде к северу от Копенгагена. Об этом рассказал владелец бутылки Бриан Ингеберг изданию Extra Bladet, пишет ТАСС.

Отмечается, что сам напиток не имел ценности. Так как экспонат оказался не поврежден, он намерен снова наполнить бутылку русской водкой, а также усилить систему безопасности в своем хранилище, откуда она была украдена.

Стоимость бутылки - 1,3 млн долларов США, она инкрустирована золотом и бриллиантами.

Бутылку похитили неизвестные из заведения "Café 33" в Копенгагене. Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителя, но он был в кепке, а лица не было видно.