Самую дорогую в мире бутылку водки, украденную у датского коллекционера, обнаружили пустой на стройплощадке

Самую дорогую в мире бутылку водки "Руссо-Балт", украденную 3 января у датского коллекционера, обнаружили пустой на стройплощадке в Шарлоттенлунде к северу от Копенгагена. Об этом рассказал владелец бутылки Бриан Ингеберг изданию Extra Bladet, пишет ТАСС.
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Отмечается, что сам напиток не имел ценности. Так как экспонат оказался не поврежден, он намерен снова наполнить бутылку русской водкой, а также усилить систему безопасности в своем хранилище, откуда она была украдена.
Стоимость бутылки - 1,3 млн долларов США, она инкрустирована золотом и бриллиантами.
Бутылку похитили неизвестные из заведения "Café 33" в Копенгагене. Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителя, но он был в кепке, а лица не было видно.