Центризбирком отказал жене муфтия Дагестана в возможности участвовать в выборах президента России

Центризбирком России отказал в регистрации группы избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента России советника и супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой, пишет "Комсомольская правда".

Поводом для отказа стали нарушения, допущенные при выдвижении Гамзатовой. В частности, она не предоставила справки о крупных расходах на себя, супруга и несовершеннолетних детей. Кроме того, в ходатайстве о регистрации группы избирателей не было данных о месте работы 327 членов группы, сообщили в ЦИК.

"Есть целый ряд вопросов, целый ряд нарушений избирательного законодательства, которые не дают нам возможность зарегистрировать группу, созданную в поддержку самовыдвижения Гамзатовой", - отметили в ЦИК.

Кроме того, Центризбирком не допустил до выборов директора компании "ИК "Доступное жилье" Андрея Яцуна и предпринимателя Лаки Ли.