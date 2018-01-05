МИД Германии: США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без должного уважения

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль упрекнул Россию, Китай и США в том, что данные государства ни во что не ставят Евросоюз и пренебрегают в угоду собственным национальным приоритетам, об этом пишет Regnum.

По словам Габриэля, за последнее время старшие поколения Германии привели страну к высокому уровню благосостояния и миролюбивости, однако все это напрямую зависит от экономической мощи государства.

Также глава МИД добавил, что "в действительности у Москвы, Пекина и Вашингтона есть кое-что общее: они ни во что не ставят Европейский союз и презирают его".