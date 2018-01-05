Президент Украины Петр Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от России. По его словам, это произошло благодаря решению Стокгольмского арбитража, пишут "Известия".

"Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома", - написал Порошенко в Twitter.

Ранее Петр Порошенко заявил о значительности введения безвизового режима со странами Евросоюза, начавшего действовать в 2017 году.

Он отметил, что Украина сказала окончательное "прощай" русской и советской империям.