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Губернатор Югры провела заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
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Наталья Комарова, послание губернатора (2017) | Фото: myopenugra.ru

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) Наталья Комарова провела внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве округа. Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте общественных и внешних связей Югры.

Поводом для мероприятия стала ситуация на дорогах, сложившаяся в последние дни. Аварии на дорогах округа за 5 дней нового года унесли жизни 12 человек.

Напомним, 3 января в результате столкновения автомобилей "Рено" и "Мазда" на региональной автодороге "Ханты-Мансийск — Нягань" погибли десять человек, в том числе, четверо маленьких детей. В автомобилях находились жители Сургута, Октябрьского района Югры и Пуровского района Ямало-Ненецкого округа.

Открывая заседание, Комарова выразила соболезнование родным и близким погибших.

"Разделяю с вами, дорогие земляки, боль от невосполнимой утраты, поддерживаю, сочувствую семьям пострадавших в аварии", — сказала губернатор Югры.

В качестве основного вопроса заседания были обсуждены дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения. Комарова подчеркнула необходимость кардинального снижения числа погибших и пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях.

В свою очередь, замдиректора окружного департамента здравоохранения Владислав Нигматулин, сославшись на статистику по ДТП, отметил, что их количество снижается, однако растёт число пострадавших.

"94-95% погибших на месте — это погибшие до прибытия бригады скорой медицинской помощи", — сказал он. Затем Нигматулин предложил увеличить число югорчан, обучаемых оказанию доврачебной медпомощи.

Затем начальник регионального Управления автомобильных дорог Константин Гребешок выступил с докладом о состоянии дорог в ХМАО. По его словам, замечаний к работе предприятия, обсуживающего трассы, нет. Говоря об аварии, произошедшей 3 января, он отметил, что интенсивность движения на данном участке небольшая — до 3 тыс. автомобилей в сутки, прямой участок — 5 км, видимость — более 300 м.

"Условия приближены к идеальным", — подчеркнул он.

Эти сведения подтвердил начальник ФКУ "Уралуправтодор" (Екатеринбург) Алексей Борисов. В ведении этой организации находится трасса "Ханты-Мансийск — Нягань".

"На том участке дорога была чистая, в нормативном состоянии", — сказал он.

Далее выступал прокурор Югры Евгений Ботвинкин, который отметил, что, несмотря на все принимаемые в округе меры по обеспечению безопасности дорожного движения, "такие страшные дорожно-транспортные происшествия продолжают иметь место".

Обсуждая меры по профилактике обеспечения безопасности дорожного движения, участники заседания пришли к выводу, что необходимо реализовывать мероприятия, включающие проекты по формированию у участников дорожного движения законопослушного поведения на улично-дорожной сети.

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05.01.2018 18:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:50 Екб


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Губернатор Югры провела заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
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