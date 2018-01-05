Экс-министру здравоохранения Крыма грозит до 15 лет за "госизмену"

Экс-министру здравоохранения российской Республики Крым Петру Михальчевскому "прокуратура Автономной Республики Крым Украины", заседающая в Киеве, готовится вручить уведомление о подозрении в "государственной измене". Михальчевскому грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает "Украинская правда".

Пресс-секретарь "прокуратуры АР Крым" Татьяна Тихончик заявила, что распространенная информация о его задержании не соответствует действительности. В его доме только проводились обыски, в ходе которых были изъяты паспорт гражданина России, служебное удостоверение за подписью главы Республики Крым Сергея Аксенова и другие документы.

"Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ("Государственная измена")", – сообщила Тихончик, добавив, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Петр Михальчевский был первым министром здравоохранения Республики Крым с марта по июнь 2014 года. Аксенов посоветовал ему уйти в отставку из-за массовых нарушений в том числе коррупции, в сфере здравоохранения.