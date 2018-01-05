В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины

Следственными органами Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела человека около около железнодорожных путей. Об этом Накануне.RU сообщил старший помощник руководителя столичного ГСУ СКР Юлия Иванова.

По данным следствия, труп мужчины 1976 года рождения с телесными повреждениями в виде двух колото-резаных ранений был обнаружен 30 декабря 2017 года вблизи Хомутовского тупика.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.