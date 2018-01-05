Эрдоган осудил решение суда США о признании вины замгендиректора турецкого Halkbank

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике решение жюри присяжных суда США о признании вины заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы в нарушении режима антииранских санкций.

По информации "РИА Новости", ранее и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что жюри присяжных признало Атиллу виновным в попытке помочь Тегерану обойти американские санкции.

Эрдоган назвал неприемлемым такой подход к правосудию, поскольку в таких случаях теряют силу как международное право, так и двухсторонние правовые отношения.

"Если это справедливость по-американски, то миру приходится беспокоиться", — сказал турецкий лидер.

Мехмет Хакас Атилла был арестован американскими властями в марте 2017 года по обвинению в сговоре с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом. Утверждалось, что Атилла намеревался осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.