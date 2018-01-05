МИД РФ призвал ОБСЕ отреагировать на депортацию российских журналистов из Латвии

Министерство иностранных дел (МИД) РФ ожидает от представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира конкретных шагов в ответ на высылку российских журналистов из Латвии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, из прибалтийской страны был депортирован корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев. Сегодня стало известно о выдворении также его супруги журналистки Ольгу Курлаеву.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, РФ как полноправный член ОБСЕ ожидает от Дезира "внятной публичной позиции и конкретных шагов" в ответ на данную ситуацию.

"Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признаёт", — подчеркнула она.