На Украине задержан бывший министр здравоохранения Крыма

В Киеве задержан бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский - у него в доме провели обыски, изъяли документы, об этом пишет "Форпост - Севастополь" со ссылкой на сайт СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Михальчевского для проведения следственных действий.

Экс-министр занимал свой пост в период после присоединения Крыма к России.

Также отмечается, что обыск проводился в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 110 и 111 УК Украины - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена".

Как сообщает сайт СБУ, Михальчевский "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".