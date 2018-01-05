Пропавшие на Среднем Урале подростки найдены: мальчики живы и здоровы

В Кушве нашли двоих подростков 2005 и 2006 годов рождения, которые пропали накануне.

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Сейчас их доставляют из леса для осмотра врачами, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как отмечает Горелых, для поиска детей был создан и функционировал межведомственный оперативный штаб.

"Почему дети ушли из дома и при каких обстоятельствах заблудились, будет установлено в ходе опроса детей в присутствии их законных представителей, после оказания им необходимой медицинской помощи. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Кушвы примут соответствующее процессуальное решение", - отметил Горелых.

Дети были найдены одной из поисковых групп МЧС при обследовании лесного массива в 30 км от Кушвы недалеко от деревни Кедровка. По предварительной информации, состояние детей удовлетворительное.